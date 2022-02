Novo superintendente do Basa no Oeste do Pará toma posse nesta sexta-feira (25)

A Superintendência Regional do Banco da Amazônia (Basa) no Oeste do Pará realizará a cerimônia de posse do novo superintendente, Francimar Rodrigues Maciel, nesta sexta-feira, 25. A cerimônia será às 16h, na sede da Superintendência e contará com a presença de diversas autoridades e representantes dos setores produtivos de Santarém. (A informação e do Basa )

O novo superintendente assume com o desafio de aplicar o valor de R$ 520 milhões disponíveis pelo Basa para todo o Oeste do Pará.

De acordo com o novo superintendente, o foco de trabalho neste ano será voltado para o atendimento aos segmentos de MPO, MEI, micro, pequenas, médias e grandes empresas, bem como o setor rural, o agricultor familiar, o mini, pequeno, médio e o grande produtor rural. “Vamos ofertar linhas para investimento, giro, custeio, máquinas, energia solar, reforma de pastagem e aquisição de animais”, comentou.

Atuação

À Superintendência, estão ligadas agências do BASA dos municípios de Alenquer, Altamira, Itaituba, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Pacajá, Placas- PAA, Rurópolis, Santarém e Uruará. Estas unidades atendem localidades vizinhas.

Francimar Maciel atuou como diretor executivo do BASA por vários anos. Ao longo dos últimos cinco anos foi diretor de Crédito e Comercial da Instituição. Mesmo com bom desempenho à frente da última diretoria Comercial, o ex-diretor saiu a pedido para atuar como superintendente na região de Santarém-PA.

25/02/2022

