O que é a DeepSeek? Veja como app chinês derrubou o chat GPT

Conheça o Chatbot chinês que ameaça a hegemonia dos EUA no ramo da Inteligência Artificial.

AInteligência Artificial (IA) chegou para mudar toda a percepção de como o ser humano pode interagir com a tecnologia. Ao longo dos anos, vem crescendo o número de pessoas que utilizam as mais variadas ferramentas da IA no seu dia a dia. Seja no trabalho, seja dentro de casa, a IA vem participando ativamente de todas as atividades do cotidiano.

Entre as mais variadas opções, estão os chatbots, que são mecanismos em que pode-se fazer perguntas aleatórias e a IA responder com base em sua rede de dados. Nesta segunda-feira (27), o chatbot de IA chinês DeepSeek ultrapassou o famoso ChatGPT em números de downloads. Isso causou um grande impacto no mundo da tecnologia, visto que essa é a primeira IA não americana a liderar o número de acessos.

O que é o DeepSeek?

O DeepSeek é uma startup chinesa que surgiu de um braço de pesquisa do fundo de hedge quantitativo High-Flyer, fundado em 2015 com foco em computação avançada para análises financeiras, de propriedade do investidor Liang Wenfeng. Diferentemente da maioria das grandes empresas de tecnologia, a DeepSeek não foi fundada por desenvolvedores do Vale do Silício (EUA).

Foi fundada em 2023, com o objetivo de fomentar o uso e a acessibilidade à tecnologia. O sistema de IA da startup chinesa está em sua terceira versão.

Entre os diferenciais do modelo DeepSeek-R1 está, em primeiro lugar, sua gratuidade de utilização por usuários individuais, e em segundo, o baixíssimo custo para desenvolvedores, cobrando apenas US$ 0,14 por milhão de tokens, contra os US$ 2,50 do modelo GPT-4o, quase 18x mais barato.

Para que a IA chinesa consiga maximizar o seu desempenho, o modelo utiliza sistema de aprendizado por reforço, abordagem em IA que imita o processo de “tentativa e erro”, descartando respostas ruins e reforçando respostas boas.

Liang Wenfeng explicou, durante uma entrevista à uma estatal chinesa, que o sucesso acabou sendo acidental, visto que, eles não tinham a intenção de causar tantos impactos num curto espaço de tempo.

“Não esperávamos que o preço fosse uma questão tão sensível. Estávamos simplesmente seguindo nosso próprio ritmo, calculando custos e definindo preços de acordo. Nosso princípio não é vender com prejuízo nem buscar lucros excessivos. O preço atual permite uma margem de lucro modesta acima de nossos custos. Capturar usuários não era nosso objetivo principal. Reduzimos os preços porque, primeiro, ao explorar estruturas de modelos de próxima geração, nossos custos diminuíram; segundo, acreditamos que os serviços de IA e API devem ser acessíveis e baratos para todos”, disse o fundador da DeepSeek.

Como funciona o DeepSeek?

Em relação a interface e as interações com o usuário, o DeepSeek é bastante similar ao ChatGPT. Mas, observa-se que mesmo com o enunciado escrito em português, apenas a resposta final é produzida em português, com as etapas descritivas da linha de raciocínio tendo sido geradas todas em inglês.

Apesar de estar um pouco congestionada nos últimos dias, quem tiver interesse em testar a DeepSeek pode fazê-lo diretamente pelo site oficial do projeto (https://chat.deepseek.com/), ou baixando o aplicativo para iOS, ou Android.

Os EUA estão preocupados?

Ocorre que não é de hoje que os EUA estão preocupados com o interesse dos estadunidenses em aplicativos chineses, visto o recente imbróglio entre o governo americano e a gigante chinesa dona do TikTok. Vale destacar também que a eleição de Donald Trump, que historicamente entra em divergências com a China, pode ser um complicador nas relações internacionais entre as duas potências.

Importante ressaltar que as Bigtechs norte-americanas passaram a adotar medidas que acenam positivamente para o novo governo de Trump. Com isso, cresce a possibilidade de que haja intervenções do governo ainda mais incisivas, para tentar conter essa escalada e provavelmente sob a mesma premissa de risco nacional.

Até o momento, o governo não se pronunciou sobre a popularidade crescente da DeepSeek, mas o lançamento de modelos quase tão competentes aos da OpenAI, a despeito de todas as sanções e com uma fração do investimento, sem dúvida, acende um novo alerta.

Fonte: TechTudo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/13:08:32

Publicado por Jornal Folha do Progresso

