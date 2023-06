OAB pede providências sobre Advogada morta, em Novo Progresso (PA)

Alessandra Conceição trabalhava como Advogada em Novo Progresso (PA). | (Foto:Reprodução).

Jessyka Alessandra Conceição foi encontrada morta com um tiro na cabeça na madrugada da última quarta-feira (31).

O caso da Advogada Jessyka Alessandra da Conceição, encontrada morta em Novo Progresso, está em investigação pelas autoridades policiais. Nesta quinta-feira (1), a Ordem dos advogados do Brasil (OAB) se manifestou sobre o assunto.

Em nota enviada ao DOL, a OAB informou que o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB-PA, Braz Mello, oficiou e cobrou providências junto aos órgãos que compõem o Sistema de Segurança do Estado para que seja efetuada uma investigação célere, culminando com a prisão dos envolvidos, bem como seja esclarecida a motivação do crime, principalmente se está ligado ao seu exercício profissional como advogada.

O ofício foi protocolado na manhã desta quinta-feira (1).

RELEMBRE O CASO:

Jessyka Alessandra da Conceição, Advogada que atuava em Novo Progresso, no Pará, foi encontrada morta com um tiro na testa dentro do próprio carro na madrugada da quarta-feira (31).

A vítima é filha do empresário Jaime Conceição, proprietário do Posto de Combustível Figueira, em Santarém. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, porém as causas da morte ainda não foram divulgadas.

LEIA TAMBÉM:

Advogada filha de empresário encontrado morta dentro de carro no Bairro Jardim Ipanema em Novo Progresso

Morte de advogada intriga a polícia que investiga o caso em Novo Progresso, no Pará

Fonte:Laura Vasconcelos/DOL/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/06/2023/16:48:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...