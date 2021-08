TIM avança com investimentos em cobertura 4G e serviços no Pará

Operadora pretende cobrir 111 cidades paraenses com a tecnologia de quarta geração até o fim de 2021.

Clientes podem contar também com novos serviços, como acesso a plataforma de educação e um app para ajudar mulheres a entrarem no mercado de trabalho.

Belém, 05 de agosto de 2021 – Um dos maiores Estados do Brasil, com 144 municípios, o Pará tem recebido investimentos robustos da TIM para a expansão da cobertura 4G, a maior da Federação. Atualmente, 100 municípios paraenses, muitos dos quais localizados em regiões de difícil acesso, já contam com a cobertura da operadora. Até o fim de 2021, a empresa pretende ampliar seu serviço com a implantação da tecnologia de quarta geração em mais 11 cidades (totalizando 111), com previsão de cobertura em todos os municípios brasileiros até 2023. A chegada do 4G nas localidades inclui uma série de ações da TIM nas regiões beneficiadas, como ampliação da rede de atendimento ao cliente por meio de abertura de novas lojas.

A ativação do 4G promove também a inclusão digital e contribui para o desenvolvimento dos municípios, além de melhorar a qualidade de vida dos usuários, que passam a ter internet móvel mais rápida para trabalhar e estudar, por exemplo. Com a maior abrangência do sinal, a empresa também tem ampliado sua rede de lojas em todo o país. Das 876 unidades que possui, 19 estão no Pará, com previsão de expansão para mais três até o fim de 2021. Recentemente, foram inauguradas lojas em Parauapebas e no shopping Boulevard Belém (PA). Para os próximos meses, há previsão de novas aberturas em Belém (PA), nos shoppings Pátio Belém e Parque Shopping Belém, e nas cidade de Parauapebas (PA).

De acordo com Bruno Talento, diretor de Vendas da TIM no Centro-Oeste e no Norte, os investimentos devem contemplar regiões remotas da Amazônia com a tecnologia da operadora. “Estamos falando de um Estado de dimensões continentais, cujos desafios para a implantação da rede são muitos. Entretanto, a TIM não tem medido esforços para alcançar todos os paraenses, estejam onde estiverem, com a maior cobertura 4G do Brasil”, destacou.

Este mês, a TIM anunciou o resultado do segundo trimestre de 2021 que comprovam a solidez de sua gestão operacional e financeira, com lucro líquido 154,7%, totalizando R$ 681 milhões no período. Na comparação com o segundo trimestre de 2020, os números são bem expressivos, principalmente por estabelecer um comparativo com o momento inicial da pandemia, quando foi mais intenso o impacto do isolamento social das pessoas e da suspensão de muitas atividades econômicas.

“Apresentamos, mais uma vez, números que comprovam a solidez operacional e financeira da TIM e que demonstram nossa recuperação dos impactos da pandemia, mesmo com muitos desafios ainda presentes. O desempenho positivo vem acompanhando de uma jornada consistente de melhores práticas ambientais, sociais e de governança, reforçando que é possível combinar uma gestão focada em resultados e inovação com temas relevantes para a evolução de toda a sociedade”, destaca Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil, sobre o resultado.

Tecnologia e oportunidade

Com esses investimentos, a TIM também tem focado no desenvolvimento do país a partir de parcerias que garantem a utilização da sua tecnologia 4G no fomento ao ensino remoto e ao fortalecimento do mercado de trabalho voltado para as mulheres. Na área da educação, por exemplo, a empresa firmou parceria com a Kroton, vertical B2C de ensino superior da Cogna Educação, líder no setor. A iniciativa terá como foco a oferta de cursos 100% digitais (Ensino à Distância – EaD) por meio da plataforma Ampli – desenvolvida pela Kroton. O objetivo é ampliar o acesso à educação para toda a população brasileira, incentivando a democratização do ensino e apoiando o país a aumentar sua taxa de empregabilidade. São mais de 400 opções de cursos livres e mais de 250 de graduação e pós-graduação ligadas a profissões do futuro, no formato de Ensino à Distância (EaD), 100% digitais, que oferecem flexibilidade para o usuário.

“Educação é mais do que um compromisso social para a TIM. Este é um dos nossos pilares, estruturados nas políticas ESG. Nosso principal objetivo é ajudar na democratização do ensino superior no Brasil via tecnologia, apoiada na maior rede 4G do Brasil. Queremos ajudar o País a resolver um dos seus problemas crônicos e aumentar a taxa de empregabilidade da população, atuando em prol da transformação digital da sociedade”, afirma Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil.

Outra iniciativa da empresa pretende transformar o cenário do mercado de trabalho feminino no Brasil. A TIM uniu grandes empresas para, juntas, acelerar o desenvolvimento de carreiras e o acesso das mulheres a esse mercado. Nove companhias líderes de seus segmentos são as primeiras a aderir ao movimento: Accenture, Adidas, Enel, Generali, Microsoft, Oracle, Pirelli, Stellantis e Via. O projeto conta com o aplicativo Mulheres Positivas, que funcionará como uma plataforma digital de oportunidades de emprego em diversos níveis hierárquicos, desenvolvimento profissional e conteúdo para fortalecer o empoderamento feminino. Por meio do app, criado pela empresária Fabiana Saad, serão divulgadas vagas de trabalho das empresas parceiras, em diversos níveis hierárquicos.

“As mulheres estão enfrentando desafios sem precedentes, agravados pela pandemia que evidenciou ainda mais as desigualdades sociais e de gênero. O acesso ao mundo digital e o desenvolvimento de habilidades exigidas por ele se tornaram uma urgência para aquelas que querem e precisam se inserir no mercado de trabalho. A TIM sempre esteve à frente dos movimentos do setor e, agora, amplia seu poder de mobilização ao juntar grandes companhias em uma iniciativa que pode impactar a vida de inúmeras brasileiras”, destacou Labriola.

