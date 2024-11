Ônibus pega fogo, perde controle e explode ao atingir poste; veja

Incidente assustou as pessoas que estavam nas proximidades (Foto/Reprodução/Instagram: @saopauloinfoco)

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas e não houve vítimas.

Usuários do transporte público de São Paulo tomaram um susto na tarde de hoje (25). Um ônibus que transitava na região de Cidade Dutra teve pane elétrica, perdeu o controle e atingiu um poste, explodindo logo em seguida. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu próximo à Avenida Presidente João Goulart, no fim da manhã. Ao menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. Por volta das 14h30, o fogo já havia sido controlado.Assim que notaram o início das chamas, os passageiros e o condutor do transporte, que fazia a linha Jardim Alpino/Estação Grajaú, desembarcaram.

Logo depois, o ônibus desgovernado desceu a rua. Nas redes sociais, há vídeos que mostram o coletivo tomado por chamas e desgovernado na avenida. O meio de transporte só para após bater em um poste de rede elétrica.

