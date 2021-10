Ônibus tomba e casal morre em estrada do Pará

As causas do acidente devem ser investigadas pelas autoridades. | Foto:Reprodução/Whatssap

Além das vítimas fatais, outros passageiros ficaram feridos. O caso ocorreu no município tocantinense Couto Magalhães, cerca de 40 km de Conceição do Araguaia, no Sudeste do Pará.

Um grave acidente envolvendo um ônibus foi registrado na manhã desta quinta-feira (30), no município tocantinense de Couto Magalhães, cerca de 40 km de Conceição do Araguaia, sudeste do Pará. O veículo, da empresa Hélios, saiu da cidade de Carazinho, interior do Rio Grande do Sul, com destino ao município de São Félix do Xingu, sul do Pará, e tombou na Rodovia TO-336 por volta das 6 horas da manhã.

No acidente, uma mulher, de 27 anos, e um homem, de 30, morreram e outras passageiros ficaram feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas que não resistiram eram viajantes e não funcionários da empresa. Uma delas ficou presa às ferragens e os bombeiros precisaram usar ferramentas para retirá-la.

Segundo os Bombeiros, o acidente teria acontecido por volta de 6 horas e, quando os militares de Colinas do Tocantins chegaram ao local, algumas vítimas já tinham sido socorridas e levadas para hospitais próximos. Já, as duas vítimas fatais ainda estavam dentro do veículo.

Equipes da perícia e da Polícia Militar estiveram no local e os corpos foram entregues ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente devem ser investigadas pelas autoridades.

