Fim de Mandato – Câmara entra em Recesso – Vereadores não reeleitos se despedem em sessão solene com entrega de títulos de honorífico em Novo Progresso PA.

A sessão solene que encerra os trabalhos legislativos 2021/2024, da 8ª legislatura, aconteceu dia 12 de dezembro de 2024, com discursos de despedidas e entregas de títulos de cidadão honorífico em Novo Progresso. (Foto:Reprodução)

Enquanto para os seis vereadores reeleitos foi motivo de festa e comemoração pela conquista, para os outros que não se reelegeram, a sessão da Câmara Municipal de Novo Progresso teve clima de despedida. Eles fizeram seus últimos discursos, com direito a reclamações e uma espécie de prestação de contas aos seus eleitores.

Os vereadores Chico Souza, Professora Beatriz, Adriana Manfroi, Moisés Moto-táxi e Matheus Monteiro se despediram em discurso de boa sorte aos futuros vereadores. Dos cinco vereadores, três não conseguiram se reeleger, a professora Beatriz e Adriana Manfroi não disputaram a eleição e ajudaram a eleger seus sucessores.

A próxima legislatura 2025/2028, será composta pelos onze vereadores já diplomados que tomaram posse no dia 1º de Janeiro de 2024, quando acontece a eleição da nova mesa diretora da casa legislativa.

Para recordar, dos 11 vereadores da atual legislatura, apenas seis conseguiram a reeleição. Dessa forma, o próximo mandato teremos a seguinte composição; Pedro Vargas União Brasil – UNIÃO, Nando PROGRESSISTAS – PP, Demétrio Partido Liberal – PL, Dirck Roberto Movimento Democrático Brasileiro – MDB, Michelly Do Macarrâo União Brasil – UNIÃO, Ayrton Engenheiro Partido Liberal – PL, Luizão Da Flona Do Jamanxin – MDB,Magno Costa – MDB, Moacélio PROGRESSISTAS – PP, Juliano Simionato Partido Social Democrático – PSD e Samuel Bortolin REPUBLICANOS – REPUBLICANOS.

Cidadão honorífico – O título de cidadão honorário é uma honraria concedida a pessoas que não nasceram em um determinado lugar, mas que contribuíram para o desenvolvimento e bem-estar coletivo da cidade ou país.

A pessoa que recebe o título de cidadão honorário passa a ser considerada um conterrâneo, mesmo que não tenha nascido no local.

A concessão do título de cidadão honorário pode depender de alguns critérios, como:

*Ter praticado atos de relevante interesse social

*Ter contribuído para o desenvolvimento e bem-estar coletivo

*Ter se destacado pela atuação exemplar na vida pública

*Ter praticado ato considerado heróico em defesa do patrimônio ou da coletividade

A concessão do título de cidadão honorário pode ser feita por meio de projeto de decreto legislativo, que deve ser aprovado por maioria absoluta.

Veja Lista completa da entrega de títulos

Moções de Parabenização – Proposta apresentada pelo Legislativo Municipal, pelos seus membros, para que se manifeste sobre determinada questão, neste caso parabenizando pelas conquista de pessoas, que consigna votos de Aplausos e Parabéns. (Veja lista abaixo)

Recesso Legislativo – Durante o recesso parlamentar, cabe a uma comissão representativa, composta por vereadores, zelar pelas prerrogativas da Câmara Municipal; exercer a competência administrativa da mesa da Câmara Municipal em caso de urgência, na ausência ou impedimento dos seus membros; representar o Câmara Municipal em eventos de interesse municipal, estadual e/ou; e exercer outras atribuições de caráter urgente, que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte sem prejuízo para o município ou suas instituições.

