‘Operação Atratus’: PF do Pará prende homem investigado por pornografia infantil

O investigado por pornografia infantil foi alvo de mandado de busca e apreensão na Operação Atrataus. Na casa dele, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, a PF encontrou as imagens ilegais no celular dele. O aparelho celular deve passar por perícia.

A Polícia Federal do Pará prendeu um homem em flagrante nesta quarta-feira (10) suspeito de produzir, armazenar e compartilhar fotos e vídeos com cenas de abuso e exploração sexual infantil.

