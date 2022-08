Forma Pará prorroga inscrições para prova de processos seletivos

Programa “Forma Pará” prorroga inscrições para processo seletivo — Foto: Marcelo Seabra/Agência Pará

São 3.700 vagas para cursos superiores disponíveis em quatro universidades do Pará, divididas entre 74 municípios.

As inscrições para o Processo Seletivo Especial do programa Forma Pará foram prorrogadas e podem ser feitas até 24 de agosto. São 3.700 vagas para cursos superiores disponíveis em quatro universidades do Pará, divididas entre 74 municípios.

As inscrições podem ser feitas no portal da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável pela realização do processo, até o dia 24 de agosto, exceto para quem vai concorrer às vagas da Uepa, que tem inscrição até 30 de agosto.

As vagas de cursos superiores estão sendo ofertadas por meio da Universidade do Estado do Pará (Uepa), da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Os novos cronogramas alteraram as datas para a realização das provas. O certame para quem concorre às vagas da Ufra, Ufopa e Unifesspa será no dia 11 de setembro, e candidatos às vagas da Uepa realizam a prova no dia 18 de setembro.

Confira os cursos e municípios:

Uepa

Biomedicina em Ananindeua, Cametá e Soure;

Engenharia Ambiental em Aveiro, Igarapé-Miri e Nova Esperança do Piriá;

Engenharia de Alimentos em Itaituba e São Caetano de Odivelas;

Engenharia de Produção em Afuá e Medicilândia;

Engenharia de Software em Concórdia do Pará, Curionópolis, Paragominas e Primavera;

Engenharia Florestal em Curuá e Senador José Porfírio;

Fisioterapia em Breves e São Geraldo do Araguaia;

Gastronomia em Santarém;

Ciências Biológicas em Vigia de Nazaré;

Ciências Naturais em Brasil Novo;

Educação Física em Capitão Poço, São Francisco do Pará e Terra Santa;

Geografia em Jacareacanga e Santa Luzia do Pará;

História em Altamira e Brejo Grande do Araguaia;

Letras (Inglês) em Castanhal e Santa Bárbara do Pará;

Letras (Português) em Chaves, Monte Alegre, Nova Timboteua e Santarém Novo;

Matemática em Anajás;

Pedagogia em Maracanã;

Saúde Coletiva em Capanema e São João da Ponta;

Terapia Ocupacional em Marabá.

Ufra

Agronomia (Floresta do Araguaia, Sapucaia, Tomé-açu, Dom Eliseu e Abel Figueiredo);

Enfermagem (Magalhães Barata e Inhangapi);

Medicina Veterinária (Parauapebas);

Ciências Contábeis (Anapu e Bujaru);

Administração (São Domingos do Capim, Mãe do Rio e Aurora do Pará);

Sistemas de Informação (Santa Isabel, Porto de Moz e São Miguel do Guamá);

Engenharia Ambiental (Marapanim);

Engenharia de Pesca (Colares);

Engenharia Florestal (Quatipuru) e Letras/Português (Garrafão do Norte)

Ufopa

Licenciatura em Matemática (Faro);

Engenharia Civil (Juruti);

Engenharia Florestal (Mojuí dos Campos);

Geografia (Oriximiná);

Pedagogia (Trairão)

Ciências Biológicas (Uruará)

Unifesspa

Química (Eldorado dos Carajás);

Engenharia Civil (Água Azul do Norte, Bannach, Pau D’Arco, Sapucaia e São Domingos do Araguaia);

Engenharia Elétrica (Palestina do Pará);

História (Floresta do Araguaia);

Pedagogia (Peixe-Boi, Placas e São João do Araguaia);

Arquitetura (Floresta do Araguaia)

(Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 10/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...