Operação Conjunta com Governo do Pará, ICMBio apreende 3,2 mil cabeças de gado Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo em Novo Progresso

A Operação X, conduzida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em conjunto com outros órgãos e instituições, resultou na apreensão de aproximadamente 3.200 cabeças de gado na Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, localizada em Novo Progresso, no Pará,divisa com estado do Mato Grosso. A operação teve início nesta segunda-feira, 3 de julho de 2023.

A ação foi realizada após mais de 500 embargos remotos feitos pelo ICMBio, que usa imagens de satélite de alta resolução para identificar as áreas desmatadas.

Além da apreensão dos animais, foram aplicadas multas no valor de R$ 25,8 milhões. A operação contou com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Força Aérea Brasileira e Ministério Público Federal.

Segundo relatos dos servidores em um vídeo divulgado nas redes sociais do ICMBio, os infratores da área derrubaram pontes de acesso para dificultar os trabalhos de retirada do gado dos limites da reserva.

Muitos animais apreendidos não possuíam comprovação de situação sanitária. O destino final do gado apreendido será responsabilidade da Adepará.

É importante destacar que a pecuária tem sido associada a uma parcela significativa do desmatamento na Amazônia, com o pasto destinado à atividade ocupando cerca de 75% da área desmatada em terras públicas na região, de acordo com o Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia).

A Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo abrange os municípios de Altamira e Novo Progresso. Foi criada em 2005, com área de aproximadamente 345 mil hectares. Na região, há nascentes perenes, que formam os importantes rios das bacias do Xingu e do Tapajós.

Grande trabalho do ICMBio! Apreensão de GADO em áreas embargadas que estavam dentro de unidades de conservação! ACABOU A MOLEZA, GRILEIRO!

Não tem PMESP pra aliviar pra vcs! "The dog days are over

The dog days are done

The horses are coming

So you better run" 💪💪💪💪 pic.twitter.com/6WrCsrdVZf — O FISCAL do IBAMA 🌎 (@fiscaldoibama) July 3, 2023

