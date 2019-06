Batiam até continência para golpista que fingia ser sargento do Exército

Mulher fingia ser sargento do Exército e aplicava golpes (Polícia Civil/ Divulgação)

Mulher cobrava até R$ 30 mil para “facilitar” o ingresso nas carreiras de sargento e oficiais temporários e enganou até a filha

Alzira de Jesus Araújo, de 40 anos, segundo a polícia, é uma golpista que não poupou nem a filha, que pagou a ela pelos “serviços” de “facilitar” o suposto ingresso nas carreiras de sargento e oficiais temporários. A golpista acabou presa pela farsa de se fingir sargento do Exército para aplicar golpes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela cobrava de R$ 4 mil até R$ 30 mil. Usava uniforme para dar credibilidade e esteve em eventos com candidatos a governador. Batiam até continência para ela.

“Ela tinha contato pessoal com as vítimas e ia pessoalmente receber o dinheiro, alegando que já tinha pago as pessoas envolvidas. Nós encontramos vítimas que pagaram R$ 4 mil, R$ 7 mil, R$ 15 mil, R$ 18 mil e até R$ 30 mil para ela. Agora, a investigação continua porque nem todas elas compareceram na delegacia”, afirmou ao G1 o investigador do Grupo de Operações e Investigações (GOI), que há 3 meses apura a conduta da suspeita.

Até o momento, a investigação aponta ao menos 15 vítimas. Quatro registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga. Alzira dizia às vítimas que havia três vagas, mas ela precisava de dinheiro para o pagamento de Guias de Recolhimento da União (GRU). Tudo falso.

As investigações que até a filha da suspeita caiu no golpe da mãe, pagando R$ 3 mil para ingressar no quadro de sargentos do Exército.

(Com informações do G1)

