Operação da PF combate tráfico internacional de drogas em quatro estados

PF combate tráfico internacional de drogas (Foto:Divulgação PF)

Operação Diver ocorre em quatro estados

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (10/5), a Operação “Diver”, em repressão ao tráfico internacional de drogas em quatro estados da federação.

Desde as primeiras horas da manhã, policiais federais cumprem três mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão em endereços nos Estados de Rio Grande Sul (3), Santa Catarina (1), Espírito Santo (1) e São Paulo (1), expedidos pela Justiça Federal.

A operação teve início em 29 de março de 2023, após a PF e a Marinha do Brasil apreenderem, em Rio Grande, 206kg de cocaína ocultos no casco de um navio, que tinha como destino o porto de Setúbal, em Portugal.

A droga foi escondida em uma das caixas de mar (sea chest) do navio, através de atividade de mergulho e acompanhada por meio de rastreadores. A ação passou a ser investigada pela Polícia Federal.

A partir de uma série de diligências, a PF identificou um mergulhador profissional, cuja função na organização criminosa consiste em armazenar a droga nos navios atracados em terminais portuários brasileiros, assim como retirar a mesma das caixas de mar, mediante a atividade de mergulho no exterior.

O mergulhador investigado foi preso em São Paulo, enquanto embarcava em um voo para a África do Sul.

Fonte PF/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 11/05/2023/06:42:52

