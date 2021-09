Dono de veículos utilizados para auxiliar roubo de aeronaves é preso no MS

Dono de veículos utilizados para auxiliar roubo de aeronaves é preso em Anastácio (Foto:Reprodução)

Suspeito teve a prisão preventiva decretada nessa quarta-feira

A Polícia Civil prendeu, nessa quarta-feira (8), Ivanildo da Silva Dias, apontado como dono de um carro e uma moto utilizados para auxiliar no roubo de três aeronaves em Aquidauana.

O suspeito foi preso em sua própria residência, no município de Anastácio, por volta das 11h. Na ocasião, foram localizados os dois veículos envolvidos no crime.

De acordo com a Polícia Civil, Ivanildo teve a prisão preventiva decretada e já foi interrogado.

No momento, o objetivo é realizar a captura de todos os integrantes da organização criminosa e recuperar as aeronaves.

A investigação indica que o automóvel encontrado teria sido utilizado para levar os assaltantes até o aeroclube no dia do roubo e a motocicleta usada para fotografar o local nos dias antecedentes ao crime.

Ivanildo também teria sido visto na companhia de um dos envolvidos e outros dois bolivianos, todos armados, uma semana antes do crime.

Chefe da quadrilha

Laudelino Ferreira Vieira, o “Lino”, é apontado como o chefão da quadrilha que roubou três aviões no Aeroclube de Aquidauana.

Ele cumpria pena de 80 anos no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, quando realizou a fuga, no dia 2 de junho deste ano. A fuga ainda é um mistério.

Com isso, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), informa que foi instaurado a apuração preliminar do caso.

Após o roubo, uma operação conjunta da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana e do Batalhão de Choque de Campo Grande resultou na prisão de dois envolvidos no esquema, Roger Breno Wirmond dos Santos, de 22 anos, e Cristhofer Cristaldo Rocha, de 20 anos, ambos de Anastácio.

Segundo o boletim de ocorrência, Roger disse que receberia o valor de R$ 5 mil de um terceiro autor, identificado por ele como Lázaro, para pode acompanhar a movimentação da polícia de Aquidauana.

No depoimento também foram citados o nome de ‘Nego’, ‘Cupicho’ e Lázaro.

AÇÃO

Para conseguir levar os aviões, os bandidos entraram pela cerca do aeroclube e amarraram três pessoas, sendo o caseiro do local e seus dois filhos menores de idade. Entretanto, ninguém se machucou.

A princípio, o plano era roubar cinco aviões, mas foram levados três, entre eles, a melhor aeronave. Os aviões chegaram a ser abastecidos com cerca de 400 litros de combustível para a decolagem.

As vítimas foram levadas até o hangar em que estavam as aeronaves e mantidas presas à grade de proteção do tanque de combustível. Em uma delas foi jogado gasolina.

De acordo com o delegado Jackson Vale, da Polícia Civil de Aquidauana, dois reféns conseguiram se soltar e acionaram a polícia.

Após o acontecimento, em menos de 12 horas, o Dracco e a Polícia Civil conseguiram identificar três pessoas, uma delas um perigoso foragido do sistema penitenciário estadual e considerado o chefão da organização criminosa especializada.

Além disso, a esposa do cabeça do grupo criminoso e o responsável pelo imóvel que serviu de base operacional para os criminosos, identificados como brasileiros e bolivianos, também participaram do roubo. Ambos foram devidamente identificados, mas não foram encontrados ainda.

De acordo com a delegada Ana Cláudia Medina, o chefe da quadrilha já tem passagens anteriores por crimes semelhantes.

