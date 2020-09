Operação integrada inutiliza máquinas e madeira em serraria clandestina em Mojuí dos Campos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fábio Amaral também destacou que as investigações seguem no sentido de identificar os proprietários da serraria clandestina.

De acordo com o delegado Fábio Amaral, titular da Deca, as equipes flagraram uma queimada em área rural do município. O proprietário foi intimado a comparecer à sede da Deca nesta terça-feira (29).

A serraria possuía uma Induspam (máquina de serra) funcionando em plena atividade, sendo encontradas várias toras de madeira, inclusive, de castanheira, e madeira já processada, além de uma motosserra, um trator e um trator esteira. Todos os bens foram inutilizados, com a exceção da motosserra e do motor da Induspam que foram apreendidos.

Como parte da quarta fase da operação Amazônia Viva, a Força Estadual de Combate ao Desmatamento no Pará realizou fiscalização no município de Mojuí dos Campos, oeste paraense, inutilizou maquinários e madeira em uma serraria clandestina na segunda-feira (28).

