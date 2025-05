Operação integrada reforça segurança e retira câmeras clandestinas da ocupação do Juá em Santarém

(Foto: Reprodução) – Câmeras estavam instaladas em postes de energia elétrica. Materiais apreendidos durante a ação foram encaminhados à Polícia Civil.

Uma grande operação integrada de segurança pública foi realizada nesta sexta-feira (9) na ocupação do Juá, em Santarém, oeste do Pará. A ação contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Trânsito (Detran), Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e apoio da Equatorial Energia.

Durante a operação, foram realizadas barreiras de fiscalização, incursões em áreas com alto índice de criminalidade, saturação de pontos estratégicos e o cumprimento de mandados de prisão.

Um dos destaques foi a retirada de 11 câmeras de monitoramento instaladas irregularmente em postes da rede de iluminação pública, sem autorização da concessionária de energia, o que levantou preocupação das forças de segurança.

Segundo o coronel Joselde Barbosa, que comanda a operação, os equipamentos estavam posicionados de maneira suspeita, possivelmente com a intenção de monitorar a movimentação das viaturas e dos agentes públicos.

“A gente não pode afirmar qual é a intenção das pessoas em fazerem isso, mas a gente sabe que existem pessoas mal intencionadas em monitorar o movimento das forças de segurança pública”, disse.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar a responsabilidade pelas instalações irregulares. Os proprietários das câmeras deverão prestar esclarecimentos às autoridades.

Além da apreensão dos equipamentos de monitoramento, a operação também fiscalizou o tráfego de veículos na área. Como resultado, cinco carros com irregularidades foram removidos e outros 50 foram autuados por diversas infrações.

Ainda de acordo com o coronel, a ação tem como objetivo ampliar a presença da Polícia na ocupação Bela Vista do Juá e garantir maior segurança para a população.

“É um trabalho conjunto das polícias, uma presença massiva do Estado aqui no bairro. Estamos fiscalizando veículos, abordando pessoas suspeitas, especialmente aquelas com pendências na Justiça”, reforçou o coronel.

A operação também se estende aos bairros do Santarenzinho e Maracanã, como parte de uma estratégia mais ampla de combate à criminalidade na zona urbana de Santarém.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/05/2025/15:28:59

