Operação policial investiga importunação sexual por aplicativo de mensagens em Belém

As denúncias também pode ser feitas em qualquer unidade policial, além das delegacias especializadas de atendimento à mulher. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Qualquer tipo de violência ou abuso contra a mulher deve ser denunciado pelo número 190 do CIOP; o canal do Disque Denúncia, 181, ou pelo aplicativo da Iara, pelo número (91) 98115-9181.

As diligências continuam para levantar mais informações que possam comprovar a autoria do crime e responsabilizar o suspeito.

De acordo com a Polícia, o investigado enviava fotos de conteúdo pornográficos para as vítimas, utilizando uma complexa engenharia social para cometer os crimes.

