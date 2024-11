Operação “Renorcrim” prende 17 suspeitos de facção criminosa no Pará

Foto: Reprodução | Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, com o cumprimiento de 17 ordens de prisão, sendo 15 no Pará, uma no Amazonas e uma no Rio de Janeiro.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), deflagrou na quarta-feira, 27, a operação “Renorcrim”, a qual resultou na prisão de 17 suspeitos investigados por integrarem uma facção criminosa, além da apreensão de uma arma de fogo, diversas munições, drogas e aparelhos celulares.

A operação faz parte da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas, sendo uma ação nacional articulada em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SENASP), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI).

Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, com o cumprimiento de 17 ordens de prisão, sendo 15 no Pará, uma no Amazonas e uma no Rio de Janeiro. No Pará, as prisões ocorreram nas cidades de Santarém, Oriximiná e no distrito de Moraes de Almeida.

“A operação tem o intuito de reforçar o combate às facções criminosas e continuar investigando os suspeitos, visando coibir qualquer tipo de criminalidade nos 144 municípios paraenses e em outras regiões. A PCPA entende a importância de operações elaboradas para reduzir os crimes e assegurar um ambiente tranquilo para a comunidade”, afirmou o delegado-geral da PCPA, Walter Resende.

Durante diligências em diversas localidades, quatro investigados foram presos por tráfico de drogas. Além disso, foi apreendida uma espingarda calibre 12, dez munições, entorpecentes e aparelhos celulares.

“Entre os presos, está um suspeito que estava recluso no Amazonas desde fevereiro deste ano, após ser detido com cinco armas de fogo, entre elas dois fuzis. Essas armas estão sendo investigadas pela PCPA, por terem sido utilizadas em homicídios a mando da facção. Outro detido foi capturado com uma espingarda calibre 12 e é investigado por fornecer drogas na região do Baixo e Médio Amazonas”, explicou o delegado Fausto Bulcão, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

A operação contou com o apoio da Superintendência do Baixo e Médio Amazonas, da Delegacia do Distrito de Moraes Almeida, do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), do Núcleo de Apoio à Investigação de Santarém (NAI) e das Polícias Civis do Amazonas e do Rio de Janeiro.

“Essa é mais uma operação da PCPA, realizada em conjunto com outras unidades e instituições, que obteve um resultado positivo, com a identificação e prisão de faccionados que ocupavam diversos cargos e funções em facções criminosas, além de serem envolvidos em inúmeras práticas ilícitas”, complementou o delegado Fausto Bulcão.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/08:02:14

