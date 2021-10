Foragido por assassinato cometido em 2020 em Monte Dourado, é preso em Santana, no AP

Elemar Cardoso foi preso na sexta-feira, 8, em Santana, no Amapá — Foto: Reprodução/Redes sociais

Elemar Cardoso usou uma arma branca para matar Mailton Campos e após o crime, fugiu. Prisão foi realizada durante ação conjunta das Polícias Civil, Militar e PRF.

O autor do assassinato cometido em março de 2020 no distrito de Monte Dourado, em Almeirim, no oeste do Pará, foi preso na sexta-feira (8) no município de Santana, no estado do Amapá. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a polícia, a vítima Mailton Pinheiro Campos foi morta a golpes de arma branca em um evento. O crime causou grande comoção na região, pois a vítima, que morava em Laranjal do Jari (AP), era bastante querida.

Após cometer o crime, Elemar Pereira Cardoso, conhecido como “Punk”, fugiu. Desde então, começaram as investigações para localizar e capturar o suspeito.

Por ter sido localizado e preso em Santana, Elemar foi apresentado no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), e deve ser, posteriormente, transferido do sistema penitenciário amapaense para o Pará.

Por g1 Santarém e região — PA

09/10/2021 17h26

