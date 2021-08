Câmara aprova texto-base de projeto sobre regularização fundiária

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por 296 votos a favor e 136 contra, os deputados concordaram com o substitutivo global do deputado Bosco Saraiva (Solidariedade-AM) que flexibiliza regras para regularização de terras.

Amazônia Desmatamento Meio Ambiente -(Imagem: Reuters/Paulo Whitaker)) Os deputados concordaram com o substitutivo global do deputado Bosco Saraiva (Solidariedade-AM) que flexibiliza regras para regularização de terras. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto-base do projeto que trata da regularização fundiária de terras da União e passou à etapa de análise dos destaques.

