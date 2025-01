Oposição quer impeachment de Lula por irregularidades no Pé-de-Meia

Foto: Reprodução | TCU suspendeu R$ 6 bilhões do programa de poupança estudantil; políticos disseram se tratar de “crime de responsabilidade”

Políticos da oposição sugeriram o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta 4ª feira (22.jan.2025) após o TCU (Tribunal de Contas da União) suspender R$ 6 bilhões em recursos do programa Pé-de-Meia não previstos no Orçamento da União.

A notícia que TCU manteve a cautelar do ministro Augusto Nardes de suspender os repasses do programa estudantil –uma das principais bandeiras do 3º mandato de Lula– levou políticos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a ventilar a possibilidade e cobrar manifestações populares.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) declarou no X que “todos os indícios caminham para configurar uma pedalada fiscal“ e que o Congresso “precisa cumprir seu dever constitucional”.

A senadora relembrou a cobrança que fez ao ministro da Educação, Camilo Santana, em 2024 sobre distorções nas contas do MEC e que, segundo ela, não teve resposta.

“Lançaram um programa sem que houvesse previsão orçamentária e em ano eleitoral. De nada adiantou, pois vimos a derrota do PT nas urnas. Mas isso aí não vai ficar barato”, escreveu a senadora.

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) escreveu no seu perfil no X: “A história se repete: impeachment à vista! Vamos voltar às ruas; fora, Lula!” .

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou que Lula teria “imitado” a ex-presidente Dilma Rousseff e que agora seu “único destino é o impeachment“.

Fonte: Poder360 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2025/07:53:22

