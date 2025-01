BBB 25: Diogo Almeida e Vilma vencem a prova e são os novos líderes da casa

Mãe e filho venceram juntos a segunda Prova do Líder do BBB 25 (Foto: TV Globo)

Além da liderança, mãe e filho também faturaram R$ 10 mil cada.

Diogo Almeida e Vilma são os novos líderes do BBB 25. Eles venceram a dinâmica que ocorreu na noite desta quinta-feira (23/01).

Além da liderança, a dupla ganhou também na dinâmica R$ 10 mil para cada. A vitória chegou para mãe e filho após eles terem voltado do último Paredão.

A primeira parte da Prova do Líder da semana ocorreu em duelos conforme a numeração dos coletes escolhidos pelos participantes. As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna enfrentaram os amigos Vitória Strada e Mateus; Camilla e Thamiris contra Diogo Almeida e Vilma; os amigos Mike e Gabriel contra as sisters Eva e Renata; Diego e Daniele Hypólito jogaram contra Aline e Vinícius; por fim, os irmãos João Gabriel e João Pedro contra Guilherme e Delma. Na dinâmica, as duplas se enfrentaram respondendo entre ‘falso’ ou ‘ verdadeiro’ as questões sobre caspas e cuidados com o couro cabeludo. Mateus e Vitória Strada foram a primeira dupla a vencer o duelo e avançaram para a próxima fase; Diogo e Vilma também estão na fase final da dinâmica ao lado de Mike e Gabriel, Aline e Vinicius, João Gabriel e João Pedro.

Já na última segunda fase da prova, os participantes precisaram usar toda a sua força e agilidade. Aline e Vinícius queimaram a dinâmica e foram eliminados apesar de terem ‘concluído’ por primeiro. Vitória Strada e Mateus e Maike e Gabriel serem desclassificados após pegarem mais ou menos das 20 bolinhas brancas. Os irmãos João Pedro e João Guilherme também não conseguiram concluir a dinâmica.

Quem está no VIP?

Edy e Raissa, Maike e Gabriel foram os escolhidos por Diogo e Vilma para desfrutar dos privilégios da casa mais vigiada do Brasil.

Fonte: gshow e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2025/07:59:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...