Pagode, Forró e músicas regionais: confira a programação de Réveillon na Praça de Eventos e em Alter do Chão, em Santarém

Queima de fogos Réveillon — Foto: Reprodução/TV Gazeta

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, definiu a programação para a chegada de 2025. Tanto na Praça de Eventos, na Anísio Chaves, quanto na vila balneária de Alter do Chão a programação será bem diversa, incluindo diversos ritmos musicais.

Na Praça de Eventos na Zona Urbana da Cidade a programação fica por conta de: Falcão Vaqueiro, Siane Brandão e Rogginho.

Na vila balneária de Alter do Chão a programação acontece na praça 7 de Setembro com as seguintes atrações: Forró Praiano, Carimbó Pindaúna, Izelon e Banda e Forró Turbinado.

De acordo com a secretária municipal de Cultura Elisângela Pinto, tudo foi alinhado para uma grande festa, tendo a valorização dos artistas locais.

“O momento será para confraternizar e aguardar o ano vindouro com grandes expectativas. Vamos contar vom a parceria dos órgãos de segurança pública e do serviço particular. Contamos também com a colaboração dos munícipes e turistas para compartilhar esse momento de forma fraterna e festiva”, contou Elisangela.

A Prefeitura de Santarém estima que aproximadamente 30 mil pessoas vão aos locais dos eventos. À meia noite, ocorrerá a saudação a 2025, seguido com o show pirotécnico que terá tempo de duração entre 6 a 8 minutos.

Segundo a Prefeitura, os tipos de fogos a serem usados estão projetados para ser de baixo ruído/silencioso.

Confira a programação completa

Praça de Eventos da Avenida Anysio Chaves – Aeroporto velho.

21h às 23h – Falcão Vaqueiro

23h às 01h – Siane Brandão

01h – 03h – Rogginho

Praia em frente a Praça 07 de Setembro – Alter do Chão

21h às 22h – Forró Praiano

22h às 23h – Carimbó Pindaúna

23h às 01h – Izelon e Banda

01h às 03h – Forró Turbinado.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/12/2024/13:38:41

