Oriximiná libera viagens intermunicipais comerciais e privadas, mas limita número de passageiros nos transportes

Decreto com medidas para o transporte intermunicipal em Oriximiná — Foto: Reprodução

Normas são válidas para transportes aéreo, fluvial e terrestre. Município tem quase 7.500 casos confirmados da Covid-19 e 116 mortes.

Depois da mudança no bandeiramento da região do Baixo Amazonas de preto para vermelho, os municípios estão fazendo flexibilizações das medidas preventivas ao contágio da Covid-19. Em Oriximiná, no oeste do Pará, a prefeitura liberou as viagens intermunicipais comerciais e privadas, com deslocamento de passageiros.

O decreto Nº 174 entrou em vigor no dia 25 de fevereiro e modificou regras que estavam no decreto anterior. Neste documento, a prefeitura enfatiza que a liberação para o transporte por meio fluvial, terrestre aéreo é permitida desde que a limitação de passageiros não ultrapasse 40% da lotação total.

Outra medida mantida, por enquanto, é a proibição para transporte interestadual, seja por rotas fluviais, áreas e terrestres, com deslocamento de passageiros.

A prefeitura, no entanto, não aplicou as proibições ao deslocamento de forças de segurança, profissionais de saúde em serviço, profissionais em serviço de atividades essenciais, pacientes em tratamento de saúde devidamente comprovado, egressos do sistema prisional e transporte de cargas. As medidas preventivas devem ser seguidas.

Covid-19 em Oriximiná

De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, divulgado às 17h40 da quinta-feira (25), Oriximiná tinha 7.496 casos confirmados da Covid-19 e 116 mortes. Do total de confirmados, 6.895 já estão recuperados.

Por G1 Santarém — Pará

