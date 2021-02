Médica curada da Covid-19 retorna ao hospital para agradecer os profissionais de Marabá

Após alta e já restabelecida da Covid-19, a médica Márcia Helena Casanova, de 59 anos, retornou ao Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso, em Marabá, para homenagear e agradecer a equipe que prestou assistência durante os 15 dias de internação na unidade.

O reencontro aconteceu nesta quinta-feira, 25, após dias de luta contra o novo coronavírus na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Márcia reside na cidade de Ourilândia do Norte, distante 384 quilômetros de Marabá. Ao todo, 62 profissionais foram responsáveis pelo seu restabelecimento.

Durante o encontro, a ex-paciente entregou lembranças personalizadas aos profissionais de saúde do Regional como um gesto de carinho e agradecimento. Márcia deu entrada no hospital no dia 16 de janeiro, em estado grave.

“Gostaria de agradecer a todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, os amigos da higienização e da parte administrativa pelo atendimento prestado e pela dedicação em salvar minha vida”, disse.

A profissional também destacou que estava desanimada quando chegou ao Regional do Sudeste do Pará, mas o acolhimento prestado pela equipe foi de muito carinho e ajudou também na recuperação. “Logo me senti entre amigos”, comentou.

A humanização no atendimento, de acordo com Márcia, “foi feita na prática, o que me motivou ainda mais a vencer essa doença terrível e que já tirou tantas vidas”.

Para Lorenna Fachetti, coordenadora da UTI Covid no hospital, ver a paciente recuperada, dias depois da alta, motiva ainda mais os profissionais a continuarem o trabalho árduo no combate a pandemia.

“Nosso maior intuito e sempre que o paciente saia estabilizado e recuperado para seu lar. Ficamos imensamente felizes, principalmente quando recebemos o carinho dos nossos ex-pacientes. Relatos como esse nos motivam muito”, conclui.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é uma unidade mantida pelo Governo do Estado, sendo gerenciado pela Pró-Saúde. É referência no sudeste do Pará no tratamento de casos graves da Covid-19 para 22 municípios da região.

Desde o início da pandemia, o Regional já atendeu 440 pacientes entre casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus.

Com 115 leitos, 25 são exclusivos para o atendimento dos casos da doença, divididos em 20 leitos de UTI Adulto, 1 leito de UTI Pediátrica e 4 leitos de Enfermaria.

