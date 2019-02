Ouro e Prata tem escritório arrombado na rodoviária de Novo Progresso

(Foto:Divulgação Internet) – O escritório onde funciona venda de passagens da empresa Ouro e Prata na rodoviária municipal de Novo Progresso foi arrombada na ultima sexta-feira dia (11).

Um larápio ignorou as câmaras de segurança e após arrombar a porta principal adentrou em busca de valores.

no local funciona a gerencia e venda de passagens da empresa – mesmo com as câmaras de vigilância não intimidou o ladrão que saiu levando objetos roubado.

Ao registrar ocorrência na delegacia de policia o funcionário da empresa relatou que o elemento furtou um celular.

As imagens estão com o investigador de policia que investiga para identificar o suspeito, até agora ninguém foi preso.

