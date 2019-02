Floresta do Araguaia comemora o tradicional Festival do Abacaxi

O município, localizado no sul do Pará, é o maior produtor do fruto no paísFloresta do Araguaia, município situado no sul do estado, sedia de amanhã (17) até domingo (20), o 25º Festival do Abacaxi. O município é o maior produtor nacional do fruto. O evento compreende vasta programação cultural e técnica, tendo o abacaxi como o tema central.

O festival, organizado pela Prefeitura Municipal com participação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará), e outros de órgãos e entidades parceiras.

No dia 18, a partir das 7h30, está programado um Dia de Campo , uma programação técnica, e uma palestra: “A atuação da Emater no município de Floresta do Araguaia”, ministrada pelo supervisor do Regional Conceição do Araguaia, Luiz Flávio Cavalcanti Santos, que falará sobre o papel da assistência técnica e a participação do órgão no incentivo à cadeia produtiva do abacaxi. O técnico ainda apresentará dados referentes a atendimentos e financiamentos realizados no âmbito da produção familiar do abacaxi no município.

De acordo com José Richard Castro, chefe do escritório local da Emater, “no ano passado foram atendidos, com projetos de crédito rural, mais de 120 produtores de abacaxi, que injetaram mais de cinco milhões de reais na economia local.

Os produtores recebem orientação da Emater em diversas etapas, como seleção de mudas, adubação, limpeza da área, controle de pragas e doenças. Também recebem orientação sobre o processo de comercialização do fruto”, explicou Richard Castro.

O município ainda tem a maior indústria de suco concentrado da fruta no País, com capacidade de quatro mil toneladas por mês, exportando para os países da União Europeia, do Mercosul e para os Estados Unidos.

