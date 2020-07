Ouvidoria do Incra visita assentamento Terra Nossa em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Marcia disse para nossa reportagem que muita coisa errada acontece no PDS, vai desde o desvio da energia do Programa Luz Para Todos para não assentados, grilagem de terra, invasão da área de preservação permanente.

Luis Fernandes Perito Agrário e Marcio Ely da ouvidoria do Incra (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SANTARÉM – SR-30), visitaram nesta terça-feira(30), o Assentamento Terra Nossa. A visita oficial do Incra, vem de encontro para resolver problemas do assentamento diante dos fatos de grilagem de terra e posse irregular em área de preservação permanente daquele local.

You May Also Like