P.A. Gold financia projetos socioeconômicos em Peixoto de Azevedo

(Foto:Divulgação) – Projetos visam desenvolvimento socioeconômico no município, onde a empresa atua com a operação industrial de ouro e cobre há um ano.

A P.A. Gold lançou o primeiro edital do Programa de Incentivo de Projetos Sociais em Peixoto de Azevedo (PIPPA). A iniciativa visa financiar projetos de desenvolvimento socioeconômico no município de Mato Grosso onde a empresa atua com a operação industrial de ouro e cobre há um ano. O programa deve financiar até R$ 15 mil para garantir a viabilidade dos projetos, em sua totalidade ou parcialmente.

A empresa avaliará projetos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), com foco em iniciativas que atendam ao menos uma das abordagens consideradas prioritárias para o desenvolvimento sustentável na P.A. Gold: a Educação, a Cultura, Esporte e Lazer, a Cidadania e o Empreendedorismo, Cooperativismo, Economia Solidária. Para participar do edital, os interessados devem inscrever seus projetos através do site https://pagold.com.br/programa-social até o dia 7 de julho. Os candidatos devem apresentar as ideias gerais do projeto, objetivo, justificativa, o cronograma de execução do projeto, e detalhamento do uso do aporte financeiro. Os projetos devem estar vinculados a uma Organização Social Sem Fins Lucrativos (OSC), com inscrição do Mato Grosso, e devem obrigatoriamente ser executados no município de Peixoto de Azevedo.

Um Comitê Social interno avaliará as propostas e qual terá maior nível de impacto social ou econômico, o potencial de mobilização e a sustentabilidade financeira dos projetos. As ideias mais bem classificadas vão receber o aporte financeiro de até R$ 15 mil, sendo o valor mínimo de R$ 3 mil. O valor não poderá ser usado para pagar salários ou despesas de construção. Após a classificação, os proponentes passarão por um workshop para o treinamento em prestação de contas dos resultados junto à P.A. GOLD.

