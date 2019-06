Pai da cantora Joelma é transferido em estado grave para o Hospital Regional de Santarém

Hospital regional do Baixo Amazonas: pai de Joelma está em estado grave (Foto:Coletivo Amapoa)

Ele aguardava na rede municipal uma vaga em outro hospital da cidade

Depois de mais de uma semana internado em um dos leitos do Hospital Municipal de Santarém (HMS), no Oeste do Pará, o pai da cantora Joelma, José Benahum Mendes, foi transferido na noite deste domingo (16) para o Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará (HRBA).

A assessoria de imprensa da cantora já havia confirmado este fim de semana a internação, mas sem informar detalhes sobre o estado do pai da artista. “Como todos sabem, o pai de Joelma e a mãe são separados, cada um segue sua vida em rumos diferentes”, informou a assessoria de Joelma.

Em nota, a direção HRBA informou que o paciente deu entrada na unidade por volta das 22h, deste domingo (16). O estado de saúde é considerado grave.

Sobre a enfermidade, a assessoria de comunicação do HRBA esclareceu que “infelizmente não estamos autorizados a repassar dados de prontuário, como motivo da doença ou procedimentos realizados”.

Hospital Regional do Baixo Amazonas recebeu pai da cantora este domingo (divulgação)

DESAVENÇAS

Após o fim do casamento com o guitarrista Ximbinha, em 2015, Joelma falou, em rede nacional, em agosto de 2018, que teria perdoado o pai.

Joelma revelou que seu pai era violento e, que na sua infância teria presenciado ele bater na sua mãe. Porém, em um encontro que teve com José, em Almeirim, no Pará, no ano passado, durante um show em sua cidade natal, ela o teria perdoado.

A cantora ressaltou que antes de gravar seu primeiro DVD solo, já havia ligado para José Mendes.

“Antes de gravar meu primeiro DVD solo, eu liguei para ele e pedi perdão, porque eu tinha um sentimento muito negativo. Na verdade, ele plantou muita coisa ruim, eu só tinha más lembranças dele”, declarou Joelma em agosto de 2018.

Por:Manoel Cardoso – especial para O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...