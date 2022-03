Pai mata homem a tiros após suspeita de que ele teria estuprado sua filha

Um homem de 41 anos, que não teve sua identidade divulgada, foi preso na noite desta segunda-feira (28) suspeito de assassinar um homem de 48 anos, identificado como Waldir José da Silva Ferreira, no município de Barra do Garças (a 509 km de Cuiabá). O suspeito disse que matou Waldir por vingança, já que ele teria estuprado sua filha.

De acordo com informações da Polícia Militar, Waldir foi morto com disparos de arma de fogo no Bairro Sena Marques, em Barra do Garças. Ele foi socorrido pelos policiais, que acionaram o Corpo de Bombeiros, e depois foi encaminhado a uma UPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os militares receberam informações sobre o veículo utilizado pelo suspeito, um Fiat Uno vermelho, e então várias equipes se mobilizaram para localizar o homem, que foi encontrado no Bairro Novo Horizonte, enquanto fugia.

No interior do carro a PM encontrou a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, além de dois cheques no valor de R$ 11 mil, e cartões de crédito. Ao ser questionado o homem assumiu a autoria do crime e disse que matou Waldir porque ele estuprou sua filha. O estupro está sendo investigado.

Segundo os policiais, o suspeito teria tentado jogar o revólver pela janela em movimento, enquanto fugia. Ele recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a delegacia de polícia, onde foi apresentado ao delegado plantonista. Agentes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionados para fazerem a perícia no local do crime.

