(Foto: Reprodução) – Painel gigante do Arte em Cores destaca tradições, fauna e flora amazônicas no sul do Pará

A Praça de Eventos Adília Borges, em Ourilândia do Norte, se transformou no maior espaço já pintado pelos artistas do Arte em Cores desde o início do projeto em 2020.

Os cestos abarrotados de açaí, os rostos pintados de mãe e filho indígenas e animais da fauna amazônica são algumas das pinturas do painel coletivo produzido por artistas paraenses selecionados na 5ª edição do projeto Arte em Cores, que chegou à sua fase final, a de culminância, no último mês de outubro. As cores e a diversidade artística transformaram a Praça de Eventos Adília Borges, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

A iniciativa tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apoio do Centro Cultural Tatajuba, e é uma realização da Vivas Cultura e Esporte e Ministério da Cultura.

“O palco da Praça de Eventos de Ourilândia do Norte, acostumado a receber shows, foi o maior espaço que os artistas que participam do Arte em Cores pintaram, desde o início do projeto, em 2020. A união dos artistas envolvidos foi impressionante. Muito talento e profissionalismo para realizar em 4 dias a transformação daquele grande e importante espaço cultural da cidade”, destacou Gilberto Scarpa, coordenador e curador geral do Arte em Cores.

“O projeto valoriza centenas de artistas de diferentes municípios do Pará e do Maranhão. Esta edição em Ourilândia do Norte ressalta a democratização da cultura e o seu poder de transformação”, comemora a coordenadora de patrocínios e projetos do Instituto Cultural Vale, Marize Mattos.

A artista Nhakbjere Kayapó, mais conhecida como Kamila Kayapó, participou da culminância em Ourilândia do Norte. Com suas raízes indígenas, Kamila se inspirou na cultura e no cotidiano de seu povo para criar sua obra. “Por meio da arte urbana posso mostrar um pouco mais da cultura indígena. A arte cria pontes e novas conexões artísticas. O projeto incentiva a sociedade a ampliar seus conhecimentos sobre a arte urbana. Isso é muito importante para nós, como artistas, mas para a toda a sociedade que passa a conhecer nossa arte”, explicou Kamila.

Além de Kamila Kayapó, o painel coletivo é assinado por Ártemis, Athena, Bino Souza, Che, IramarART, Jonas Barros, Carlinhos Pintor, Lary, Lippe Artes e Tai Cristina, com orientação de Davi DMS, consultor artístico do Arte em Cores.

Trajetória de valorização da arte urbana

Por meio do Arte em Cores, diversos espaços urbanos de cidades do interior do Pará e do Maranhão têm sido transformados com novas cores, formas e significados. Desde 2020, o projeto dedica-se a conectar pessoas e visibilizar o talento e a criatividade de artistas visuais dos dois estados, bem como promover ações de capacitação e estimular a economia criativa. O projeto também expõe as obras online, na Galeria Virtual do Arte em Cores (arteemcores.art.br), que reúne fotografias de todos os painéis já realizados, ampliando o acesso à produção artística.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

SERVIÇO

Painel gigante do Arte em Cores destaca tradições, fauna e flora amazônicas no sul do Pará

Acesse o site e as redes sociais do projeto: arteemcores.art.br; instagram.com/arteemcoresmove; facebook.com/arteemcoresmove

Assessoria de Imprensa: Alessandra Barreto/Temple Comunicação

Fone: (91) 99112-5612

E-mail: alessandra.barreto@temple.com.br

Fonte: Alessandra Barreto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/10:02:17

