Palestino mata três israelenses em ataque na Cisjordânia

O atirador se aproximou de uma das entradas do assentamento quando trabalhadores palestinos passavam pelos controles de segurança antes do início de suas atividades na colônia.

Três agentes de segurança israelenses foram mortos e um ficou gravemente ferido por um atirador palestino nesta terça-feira (26) na entrada no assentamento Har Adar, na Cisjordânia. O agressor tinha 37 anos e estava armado com um revólver. Ele foi morto pela polícia após a ação.

