Corinthians vence Athletico-PR e abre vantagem para seguir no G4 do Brasileirão

O Corinthians conquistou um importante resultado neste domingo para terminar o Brasileirão no G4. A equipe recebeu o Athletico-PR na Neo Química Arena e venceu por 1 a 0, pela 36ª rodada da competição.

Com o resultado, o Timão fica na quarta posição com 56 pontos, três à frente do quinto colocado Bragantino. O Furacão, por sua vez, fica na 14ª colocação, com 42 pontos.

A próxima partida do Corinthians será contra o Grêmio no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o Athletico-PR enfrenta o Cuiabá na sexta-feira, Arena da Baixada, às 19 horas.

O Corinthians aproveitou o mando de campo e buscou mais o jogo desde o princípio, enquanto o Athletico-PR tentou atacar nos contra-ataques. A primeira chance foi do lado alvinegro aos seis minutos, quando Róger Guedes passou para Renato Augusto ajeitar e finalizar da entrada da área. A bola desviou e Santos espalmou para escanteio. Na sequência, o Furacão chegou em chute de longe de Léo Cittadini, porém Cássio agarrou.

Aos 12, Du Queiroz interceptou a bola na entrada da área e bateu. Thiago Heleno se atirou e desviou para fora. No decorrer do jogo, o Furacão encaixou algumas transições perigosas e criou oportunidades com Nikão e Pedro Rocha, mas o Timão respondeu com sua principal jogada na partida. Aos 33, Renato Augusto deu belo lançamento para Jô, que invadiu a área e finalizou rasteiro, mas acertou a trave esquerda de Santos.

Os Alvinegros ganharam confiança com a bola na trave e aumentaram a pressão sobre o Athletico nos instantes finais. A equipe até chegou a construir lances de perigo com Róger Guedes e Renato Augusto, só que ambos pararam no goleiro Santos e o placar se manteve zerado na etapa inicial.

O Corinthians começou o segundo tempo tendo mais dificuldades para ameaçar o Furacão, mas conseguiu abrir o placar com um pênalti aos 19 minutos. Róger Guedes fez cruzamento rasteiro pelo lado esquerdo e Marcinho deu carrinho na área para impedir. A bola pegou no braço do lateral paranaense e o juiz apontou para a marca da cal. Fábio Santos foi para a bola, bateu alto no meio e colocou o Timão na frente.

Os mandantes seguiram com o ritmo ofensivo e tentaram ampliar a vantagem. Aos 24, Willian tabelou com Jô e chutou para boa defesa de Santos. Depois, aos 27, Róger Guedes recebeu pela esquerda e bateu forte para o gol, mas o goleiro do Athletico encaixou a bola.

Nos últimos instantes, o Furacão mais com a bola para buscar um empate, enquanto o Corinthians recuou e passou a procurar as transições para tentar matar o jogo. Os paranaenses se lançaram ao ataque e pressionaram para igualar a partida, porém o Timão conseguiu segurar o resultado e confirmou a vitória para seguir no G4.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...