Palmeiras marca no fim, vence o Criciúma fora de casa e entra no G6 do Brasileirão

Gazeta Esportiva

O Palmeiras encostou nos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Verdão venceu o Criciúma por 2 a 1, fora de casa, pela sétima rodada do torneio. Gustavo Gómez e Lázaro, este já nos acréscimos do segundo tempo, fizeram para os paulistas, enquanto Matheusinho descontou no Heriberto Hulse.

Com o resultado, o Alviverde pulou para a sexta colocação, com 11 pontos, três a menos que o Flamengo, que lidera. O Tigre, por sua vez, está em 16º, com cinco. Essa rodada marcou o retorno do Brasileirão após quase 20 dias de paralisação devido às fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul.

O Palmeiras volta a campo apenas no dia 13, quinta-feira, quando recebe o Vasco, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h30 (de Brasília). O Criciúma, por sua vez, recebe o Cuiabá no próximo domingo, em jogo atrasado da sexta rodada.

Empurrados pela torcida, os mandantes tentaram partir para cima no começo. Com menos de dois minutos, o time assustou em duas finalizações de fora da área, com Bolasie e Marquinhos Gabriel. Ambos erraram o alvo.

Nos minutos seguintes, os visitantes tentaram equilibrar mais as ações e passaram a trocar passes. Os paulistas, porém, tiveram dificuldades para concluir. Aos 20, Rios até teve uma boa oportunidade em cobrança de falta, mas parou na barreira. Na sequência, Murilo se arriscou no ataque e arrematou com perigo.

O Criciúma voltou ao campo ofensivo aos 26 minutos. Bolasie recebeu bom cruzamento na área e tentou emendar um voleio. O atacante acabou pegando mascado na bola e mandou pelo lado.

A resposta alviverde saiu aos 35. Raphael Veiga soltou o pé em cobrança de falta, Gustavo rebateu e Rony isolou no rebote. Aos 42, em jogada ensaiada de escanteio, Marquinhos Gabriel recebeu com liberdade na entrada da área e tirou tinta da trave.

Na volta do intervalo, o Criciúma chegou mais uma vez com perigo. Bolasie fez ótima jogada pela esquerda, tabelou com Matheusinho e cruzou rasteiro. Marquinhos Gabriel chegou batendo de primeira para a defesa de Weverton.

O Palmeiras respondeu aos nove. Rony recebeu cruzamento preciso de Piquerez e, na pequena área, cabeceou para ótima defesa de Gustavo. Na sequência, quase saiu o primeiro. Luis Guilherme trocou passe com Marcos Rocha e cruzou para Lázaro, que carimbou a trave.

Aos 19, Rodrigo tentou cortar cruzamento, porém colocou a mão na bola, dentro da área. Assim, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Gustavo Gómez assumiu a responsabilidade e mandou no cantinho para abrir o placar no Estádio Heriberto Hulse.

O Criciúma, entretanto, foi rápido na reação. Com o relógio marcando 34, Claudinho fez bela jogada pela direita e cruzou rasteiro. Murilo desviou, a bola carimbou na trave e ficou nos pés de Weverton. Caído no chão, o goleiro tentou afastar, mas Matheusinho foi mais rápido para empurrar para a rede e empatar.

Aos 27, quase saiu a virada. Bolasie arrancou pela esquerda, cortou para o meio e buscou o ângulo. Weverton se esticou todo para espalmar e evitar o golaço.

Já nos acréscimos, o Palmeiras voltou a ficar na frente. Em cobrança de escanteio, Gómez desviou e Lázaro apareceu sozinho para balançar as redes já aos 46 minutos e decretar a vitória alviverde.

