Corinthians bate o América e conquista primeira vitória com Sylvinho

(foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) – O Corinthians mudou de postura e conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Também foi o primeiro triunfo sob o comando de Sylvinho.

Com uma estratégia mais cautelosa, o Timão fez 1 a 0 em cima do América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do torneio nacional.

Fábio Santos, de pênalti, marcou o gol único gol do jogo depois de Gustavo Mosquito ser derrubado dentro da área em jogada individual.

Na tabela

A vitória levou o Corinthians à oitava colocação, com três pontos. O América, ainda zerado, é o 19º na tabela de classificação.

E agora?

As duas equipes voltam a campo no meio da semana para desafios pela Copa do Brasil. O Corinthians vai visitar o Atlético-GO, na quarta-feira, enquanto o América-MG, no mesmo dia, irá a Santa Catarina enfrentar o Criciúma.

Pelo Brasileirão, o Timão vai encarar o Palmeiras, no Allianz Parque, no próximo sábado, às 19 horas. O Coelho vai pegar o Flamengo, domingo, no Maracanã.

Gazeta Esportiva em 06/06/2021 17:06

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...