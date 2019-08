Nicole Bahls vai à praia e arranca elogios

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nicole Bahls não tem vivido dias felizes após receber a bolada de quase R$ 600 mil por vencer o Power Couple Brasil. Isso porque a musa tness vem sendo alvo de diversas críticas e comentários ofensivos nas redes sociais, mesmo duas semanas após o término do reality. Tudo começou quando na nal do programa, ela perdeu a paciência durante uma live e deixou o programa após arremeçar o microfone na parede.

A musa fitness de 33 anos apostou em um micro biquíni amarelo para renovar as marquinhas. Na sequência de imagens, ela surge conversando com os colegas e depois tomando um banho de mar com o marido.

No Instagram, ela postou uma série de stories mostrando seu dia na praia e atendeu vendedores ambulantes que pediram para tirar foto com ela. “Gente, que saudade que eu estava da praia”, disse.

Nicole Bahls tomou um banho de mar na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde de domingo (18). A modelo e apresentadora encarou a água gelada para se refrescar do sol.

You May Also Like