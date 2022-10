Papa Francisco emite mensagem para Círio de Nazaré: ‘que sejam derramadas graças sobre o povo paraense e brasileiro’

Papa Francisco e Dom Alberto Taveira. — Foto: Reprodução / Arquidiocese de Belém

Mensagem do Papa foi publicada nesta segunda-feira (3) pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira.

O Papa Francisco emitiu uma mensagem pela celebração do Círio de Nazaré, em Belém, que ocorre no próximo fim de semana.

A mensagem foi publicada nesta segunda-feira (3) pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e enviada em alusão a 230ª edição do Círio de Nazaré, evento que é considerado a maior festividade religiosa do Brasil.

No texto, o Papa pede “à Virgem Mãe amorosa que interceda junto a seu filho a fim de que sejam derramadas abundantes graças sobre o povo paraense e brasileiro”.

Confira a mensagem do Papa na íntegra:

“No dia 9 de outubro, o Santo Padre deseja unir-se à filial devoção dos fiéis que recorrem à Nossa Senhora de Nazaré, colocando sob o seu manto amoroso e sua materna proteção as intenções que trazem no coração.

Com o olhar voltado para a padroeira da Arquidiocese de Belém do Pará e Rainha da Amazônia, o Papa Francisco recorda a todos que “Maria guardava todas as coisas, meditando-as no seu coração” (Cf. Lc 2, 19), e ao mesmo tempo suplica que, como Mãe e Mestra, “Ela nos ajude a guardar e meditar tudo, sem ter medo das provações, na Jubilosa certeza de que o Senhor é fiel e sabe transformar as cruzes em ressurreições” (Homilia, 1º de janeiro de 2022).

Sua Santidade implora à Virgem Mãe amorosa que interceda junto a seu filho a fim de que sejam derramadas abundantes graças sobre o povo paraense e brasileiro, que auxiliem a todos e a cada um na vivência do evangelho. E, como penhor destes votos, o Santo Padre de bom grado lhes concede a Bênção Apostólica, pedindo igualmente que não deixem de rezar por ele.

Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado

Me uno na oração com o Povo de Deus confiado ao seu zelo pastoral

Dom Giambattista Diquattro

Núncio Apostólico no Brasil”.

(Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022

