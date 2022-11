Pará deve enfrentar fortes chuvas nesta quinta-feira, alerta Defesa Civil Nacional

Fortes temporais devem atingir o Estado (Foto:Thiago Gomes/O Liberal).

Conforme informações do Inmet, os acumulados de chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 quilômetros por hora

Após dias seguidos marcados por fortes chuvas no Pará, esta quinta-feira (10) também tem previsão de intensos temporais.

O alerta foi feito pela Defesa Civil Nacional nesta quarta-feira (9), que destaca que toda a região Norte terá chuvas, além de tempestades no Sudeste do país.

Para além do Pará, dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmam que os estados do Amazonas, Rondônia, Amapá, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo deverão ser os mais afetados. Há, também, possibilidade de tempestades em áreas do estado de Goiás.

Conforme informações do Inmet, os acumulados de chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 quilômetros por hora. E, ainda, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, estragos em plantações, alagamentos e descargas elétricas.

A partir desse cenário, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) já comunicou as defesas civis estaduais do risco e opera com equipes de plantão para acompanhar o registro de qualquer ocorrência significativa.

O coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, explica a importância de que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar medidas de autoproteção.

“É fundamental que a população adote algumas medidas de prevenção, como desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Já em situação de grande perigo confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre. É importante que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar as medidas de autoproteção”, disse.

Nos casos de rajadas de vento, a Defesa Civil Nacional recomendou que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, porque há risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Orientações

No comunicado, a Defesa Civil Nacional também orientou os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP do local onde mora, ou outro local de interesse, para o número 40199.

Não há limite de locais cadastrados e o serviço é totalmente gratuito para a população. A partir da previsão de desastre, a população receberá um aviso contendo informações de risco e orientações para a autoproteção.

Outra recomendação é ficar atento aos alertas publicados no Twitter da Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) e do Instituto Nacional de Meteorologia (@inmet_). (Com informações de Gabriel Pires).

