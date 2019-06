Para lotar a Colina! Vasco convoca a torcida para arrancar no Brasileiro

Por:Felippe Rocha

(Foto:Reprodução)-Jogadores e até Vanderlei Luxemburgo têm ressaltado a importância de São Januário lotado para empurrar os jogadores a uma boa campanha. Público fez bonita festa no último jogo

O torcedor do Vasco tem como apelido para seu estádio, a música faz lembrar: “São Januário, meu caldeirão”. Na vitória sobre o Ceará, na última quinta-feira, até os corredores próximos ao vidro que separa a arquibancada do gramado estava lotado. O apoio foi intenso durante a partida que resultou na saída do Cruz-Maltino da zona de rebaixamento. E para sonhar com voos altos no Campeonato Brasileiro, os jogadores contam com novos grandes públicos na Colina Histórica.

Foram 19.587 presentes na partida com o Vozão. E o aproveitamento do Vasco com sua casa cheia, nos últimos anos, anima. O próprio site oficial do clube fez o levantamento: nos últimos três anos, oito jogos, com cinco vitórias, um empates e duas derrotas quando houve quase 20 mil presentes ou pouco mais que isso – a capacidade do estádio é de 21.880 pessoas.

– Temos que agradecer também pelo apoio da torcida, que foi fundamental desde o início do jogo. Quando nós soubemos, de manhã, que já tinha 12 mil ingressos vendidos, sabíamos que estaria bonito. Agradecer pelo apoio deles. Vamos esquecer, um pouco, a “zona da confusão”, como o professor fala, e almejar coisas grandes no campeonato – comentou o atacante Rossi, logo após o último jogo.

Para qualquer objetivo no Brasileirão, ter bom retrospecto em casa é essencial. A competição parou na nona rodada, e o Vasco disputou cinco jogos como mandante até aqui: empatou com o Corinthians, na partida disputada no Mané Garrincha, e, em São Januário, perdeu para o Atlético-MG e empatou com o Avaí. Venceu Internacional e Ceará.

Serão mais 13 partidas como mandante. Fazer de São Januário o velho caldeirão, então, pode ajudar na soma desse total possível de 39 pontos. A ideia de ver a casa cheia, tornar o local favorável aos jogadores do Vasco e, dentro dos parâmetros esportivos, hostil aos rivais é um objetivo já declarado por Vanderlei Luxemburgo e lembrado por jogadores como Andrey. O volante vê importância similar entre os fatores técnicos e táticos e os extra-campo.

– Três volantes, dois, um… o importante é estarmos focados no que o Luxemburgo pede, estarmos dispostos a fazer, em campo, o que ele pede. Isso que tem sido o diferencial: a tática que ele passa e a equipe disposta a fazer o melhor. Queremos resgatar São Januário. Nós, em campo, correndo por eles (torcedores) temos tudo para fazermos um grande ano – entende o meio-campista. Revelado na base cruz-maltina, ele conhece a importância do estádio.

