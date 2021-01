Pará recebe 124.560 doses da Coronavac; vacinação começa hoje

O primeiro grupo a ser imunizado inclui profissionais de saúde, indígenas e pessoas que estão em asilos e casas de cuidados – (Foto:Divulgação)

O estado do Pará vai receber 124.560 doses da Coronavac, a vacina do instituto Butantan (SP) em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Em cerimônia com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e demais governadores, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição na manhã desta segunda-feira (18).

Primeiro Lote da vacina Coronavac saindo de São Paulo para o Estado do Pará pic.twitter.com/AM7W6zSkqT — Governo do Pará (@GovernoPara) January 18, 2021

“Acho que podemos começar (a vacinação no país) hoje até o fim do expediente, a partir das 17h”, declarou o ministro Eduardo Pazuello. “Está dado o primeiro passo para a maior campanha de vacinação do mundo”, completou.No Pará, o primeiro grupo a ser imunizado serão os profissionais de saúde. Nas remessas seguintes, indígenas e pessoas que estão em asilos e casas de cuidados também serão incluídos, conforme anunciado pelo governo do Estado. O plano de vacinação agrega, ainda, profissionais da segurança pública, idosos acima de 80 anos e quilombolas.

“São 124 mil vacinas para que, ainda nesta segunda-feira (18), possamos começar a vacinação no nosso Estado”, disse o governador Helder Barbalho, em vídeo gravado direto do centro de distribuição de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesse domingo (17), por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford. Imediatamente após a aprovação, o governo de São Paulo iniciou a vacinação, sendo a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, a primeira brasileira imunizada no país.

Veja a divisão de distribuição das vacinas por estado e região:

Região Norte

Rondônia – 33.040

Acre – 13.840

Amazonas – 69.880

Roraima – 10.360

Pará – 124.560

Amapá – 15.000

Tocantins – 29.840

Total de doses – 296.520

Região Nordeste

Maranhão – 123.040

Piauí – 61.160

Ceará – 186.720

Rio Grande do Norte – 82.440

Paraíba – 92.960

Pernambuco – 215.280

Alagoas – 71.080

Sergipe – 48.360

Bahia – 319.520

Total de doses – 1.200.560

Região Sudeste

Minas Gerais – 561.120

Espírito Santo – 95.440

Rio de Janeiro – 487.520

São Paulo – 1.349.200

Total de doses – 2.493.280

Região Sul

Paraná – 242.880

Santa Catarina – 126.560

Rio Grande do Sul – 311.680

Total de doses – 681.120

Região Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul – 61.760

Mato Grosso – 65.760

Goiás – 182.400

Distrito Federal – 105.960

Total de doses – 415.880

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...