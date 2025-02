Pará Recebe Selo Ouro no Prêmio Nacional de Alfabetização

Helder recebe prêmio das mãos do presidente Lula | (Foto: Marco Santos /Ag. Pará)

A premiação reconhece o compromisso do Governo do Pará com a alfabetização infantil, reconhecendo os avanços na educação do estado.

O Governo do Pará foi agraciado com o Selo Ouro no Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, reconhecimento pelo avanço das políticas educacionais no estado. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (10), em Brasília, e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O governador Helder Barbalho recebeu a premiação e destacou o papel dos professores e da comunidade escolar na conquista. Ele reafirmou o compromisso de garantir a alfabetização na idade certa e continuar investindo na educação no Pará.

O prêmio integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e busca incentivar práticas eficientes para a alfabetização em todo o Brasil. Entre os 4.187 municípios contemplados, 2.592 receberam o Selo Ouro. Estados como Ceará, Espírito Santo e Goiás também foram reconhecidos.

Lula reforçou que a educação é prioridade e que não faltarão investimentos para garantir ensino de qualidade às crianças. Segundo ele, a alfabetização é essencial para o desenvolvimento do país.

A conquista do Pará evidencia o compromisso do estado em seguir as metas do Plano Nacional de Educação (PNE), fortalecendo políticas que promovem a alfabetização e a redução das desigualdades educacionais.

Fonte: Alexandre Nascimento – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/02/2025/14:54:14

