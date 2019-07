Helder em vistoria à tropa: fundo dá apoio a estados com desafios em segurança pública (Foto:Igor Mota/O Liberal)

Portaria foi publicada na manhã desta terça-feira pelo Diário Oficial da União

Uma portaria assinada no último sábado (06) pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e publicada nesta terça-feira (09), indica que o Pará receberá 3,05% do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), destinado aos estados e ao Distrito Federal.

A portaria define e pontua os critérios de rateio do recurso que incluiram o Pará entre os estados que receberão apoio. Segundo o documento, as variáveis utilizadas para definição dos critérios de rateio contemplam as dimensão do problema criminal, a sociodemografia, os recursos humanos, o cenário de combate à corrupção e o aprimoramento do Banco Nacional de Perfis Genéticos.

CRITÉRIOS DO RATEIO DOS RECURSOS DO FNSP

1 – População (15%)

2 – Efetivo das Instituições de Segurança Pública, Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica – IVS, Índice de

Desenvolvimento Humano – IDH (15%)

3 – Maiores taxas do Índice de Criminalidade Violenta – ICV (40%)

4 – Menores taxas do Índice de Criminalidade Violenta – ICV (5%)

5 – Maiores quedas das taxas do Índice de Criminalidade Violenta – ICV (5%)

6 – Faixa de Fronteira (10%)

7 – Coleta e inserção de perfis genéticos na Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos (5%)

8 – Criação e efetivo funcionamento na Polícia Civil de unidade dedicada exclusivamente ao Combate à Corrupção (5%)

PERCENTUAIS NO ANO DE 2019

O estado que receberá o maior percentual do FNSP será São Paulo, com 6,66%, seguido dos estados de Mato Grosso do Sul (5,24%), Rio de Janeiro (5,04%) e Goiás (4,57%). Já os estados que recebem os menores recursos são Santa Catarina (2,00%), Paraíba (2,04%) e Tocantins (2,11%). Veja a lista completa dos recursos que cada estado receberá:

Acre – 2,87%

Alagoas – 2,81%

Amapá – 2,66%

Amazonas – 4,54%

Bahia – 3,89%

Ceará – 3,87%

Distrito Federal – 3,06%

Espírito Santo – 2,79%

Goiás – 4,57%

Maranhão – 2,88%

Mato Grosso – 4,23%

Mato Grosso do Sul – 5,24%

Minas Gerais – 3,37%

Pará – 3,05%

Paraíba – 2,04%

Paraná – 4,16%

Pernambuco – 4,24%

Piauí – 3,84%

Rio de Janeiro – 5,04%

Rio Grande do Norte – 3,13%

Rio Grande do Sul – 4,03%

Rondônia – 4,34%

Roraima – 4,32%

Santa Catarina – 2,00%

São Paulo – 6,66%

Sergipe – 4,26%

Tocantins – 2,11%

PARÁ

A redação integrada de O Liberal está entrando em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Segup) para ter mais detalhes sobre como o Estado receberá os 3,05% que são parte dos recursos do fundo, aprovado em decreto pelo governo federal, bem como quanto dos recursos serão destinados ao Estado, quando chegarão e como serão aplicados.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...