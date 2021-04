Defensoria Pública do Estado realiza evento online para discutir a proteção dos povos indígenas no Pará e na Amazônia

belo sun volta grande — Foto: Divulgação/ Belo Sun

O evento será realizado de 15h as 17h e tem como objetivo debater a implantação de novos projetos de infraestrutura e empreendimentos no Estado do Pará.

A Organização das Nações Unidas realiza nesta quinta-feira (29) a 20ª Sessão do Fórum Permanente da ONU sobre questões indígenas (UNPFII). Participarão do evento diversos especialistas internacionais e vítimas de graves violações de direitos humanos da região do Xingu, onde se pretende instalar o projeto minerário de Belo Sun. As inscrições podem ser feitas no site da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O evento será realizado de 15h as 17h e tem como objetivo debater a implantação de novos projetos de infraestrutura e empreendimentos no Estado do Pará, Amazônia, Brasil e os impactos negativos que tais projetos podem causar em povos indígenas e populações tradicionais, visando tratar sobre o processo de licenciamento ambiental do empreendimento “Projeto Minerário Volta Grande”.

Durante o Fórum Mundial, o grupo intergovernamental promoverá um evento paralelo para debater o “Projeto Minerário Volta Grande”, da mineradora canadense Belo Sun.

A transmissão, ao vivo, acontecerá no Canal Oficial da DPE, no seguinte endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=JNzCu7AFnMc

