Pará terá o primeiro Hospital Público da Mulher, em Belém

O Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré será uma unidade hospitalar de atenção à saúde exclusivamente para a população feminina paraense | Foto:Reprodução

O governador Helder autorizou a obra de construção. Ordem de serviço será assinada na próxima semana

O Governador do Estado Helder Barbalho assina, na próxima segunda-feira (7), a ordem de serviço que autoriza o início das obras de construção do primeiro hospital público especialmente voltado às mulheres do Pará.

Localizado na avenida Gentil Bittencourt, nº 2175, no bairro de São Brás, em Belém, o Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré será uma unidade hospitalar de atenção à saúde exclusivamente para a população feminina paraense, efetivando ações de promoção da saúde e intervenção nos níveis de atenção que se fizerem necessários.

O hospital foi projetado para ser referência nas linhas de cuidados especializados em ginecologia (geral, climatério, infanto-puberal e colposcopia), mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia, dermatologia, abrangendo urgência / emergência e assistência para o atendimento de Vítimas de Violências sexual e doméstica, na perspectiva de agilizar o processo de operacionalização do acesso qualificado à rede de atenção à mulher, compondo a rede e considerando a territorialidade, a fim de atender à proposta de regionalização com resolutividade.

A edificação teve seu conceito pensado para atendimento com serviços ambulatoriais especializados, unidades de internação com 120 leitos, sendo 100 leitos de internação e 20 de UTI, distribuídos entre as sub-especialidades da ginecologia e mastologia; centro de apoio ao diagnóstico por imagem e métodos gráficos, análises clínicas, unidades de terapia intensiva, entre outros serviços.

A prestação de serviços será exclusivamente ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seguindo seus princípios e democratizando o acesso à medicina de alta complexidade. A edificação contará com 12 pavimentos, sendo um subsolo, distribuídos num total de 17.648,81 m².

Por:Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...