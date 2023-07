Homem morre após ser baleado na Praia do “Amor” em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – O crime aconteceu na madrugada deste domingo, 30/07/23, por volta das 05hs30min, na praia do “Amor”, também chamada de Praia do “Sapo”, localizada no Bairro Jardim das Araras em Itaituba, no sudoeste do estado. A vítima do Homicídio qualificado, foi o nacional; Darcivaldo Da Silva Almeida, de 31 anos, “Negão”, natural de Itaituba, PA, e, o suspeito de ser autor do crime, por enquanto foi identificado apenas por “Fernandinho”.

Segundo informações, Darcivaldo se envolveu em uma confusão, e, em um dado momento teria puxado uma faca para “Fernandinho”, que por sua vez estava armado e efetuou dois disparos na vítima, acertando um na altura do ombro. O mesmo, ainda chegou a ser socorrido para Hospital Regional do Tapajós, mas não resistiu a gravidade do ferimento, perdeu muito sangue e faleceu.

A companheira de DARCIVALDO DA SILVA ALMEIDA compareceu na 19ª Seccional da Policia Civil, e disse que, estava na praia com o mesmo, e, que chegou a ver dois elementos que estavam em uma moto, abordaram Darcivaldo, fazendo uma cobrança, tipo pedágio, para que ele ficasse no local.

E, que teria se distanciado, e ouviu dois disparos, mas pensou que teria sido fogos, e, quando retornava ainda foi abordado pelos elementos que lhe ofereceram uma carona, portando, ao se aproximar viu se companheiro baleado no chão. O fato foi comunicado na delegacia e está sendo investigado pela Policia Civil de Itaituba, PA

Fonte:Junior Ribeiro Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2023/10:54:47

