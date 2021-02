Ator em novela da Globo, modelo e assassino: homem que matou paraense João Sabóia nos EUA é preso no sul

Conhecido por artistas, em março de 1999, Márcio Scherer, então com 27 anos, viajou para os Estados Unidos como acompanhante do milionário João Sabóia. Lá, ele assassinou o paraense em um hotel de luxo. – (Foto:Reprodução)

Quase 22 anos após assassinar o economista e antiquário paraene João Alberto de Azevedo Sabóia, Márcio Fonseca Scherer, 49 anos, foi preso novamente. O gaúcho matou Sabóia, então com 56 anos, no Hotel Waldorf Astoria, hotel de luxo de Nova York-EUA.

Condenado a 22 anos de prisão, ele fugiu em 2003 da cadeia onde estava preso, no Rio de Janeiro, mas foi capturado na última quinta-feira (25), em São Leopoldo, distante cerca de 35 km de Porto Alegre-RS.

CAÇADA

A polícia gaúcha passou a buscar o paradeiro de Scherer desde setembro do ano passado, quando um denunciante o reconheceu andando de bicicleta no centro de São Leopoldo.

“Ele (o autor da denúncia) o conhecia da infância e sabia da história do crime nos EUA. Então nos forneceu o nome do preso. Com essas informações, montamos a operação. Várias diligências foram feitas até que descobrimos a casa onde vivia. Fizemos campana o dia inteiro até que no final da tarde o vimos na área desta casa” explicou o delegado Ivair Matos Santos, titular da 2ª DP de Novo Hamburgo, ao portal Zero Hora.

Scherer tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi capturado a duas quadras da residência. Ao longo dos últimos cinco meses, a polícia enfrentou dificuldade para localizá-lo. O gaúcho não tinha imóveis nem veículo no nome e não emitia segunda via de documentos. A foto de Scherer no sistema integrado da polícia gaúcha é a de quando ainda era adolescente.

Os policias tinham a informação de que o foragido estava na faixa etária dos 50 anos, era alto – Scherer tem 1m94cm –, loiro e de olho claro. Não mantinha perfis nas redes sociais e não aparecia em fotos de familiares. Foi buscando endereços de parentes que os agentes chegaram até a localização exata do foragido.

ARTISTA, MODELO E ASSASSINO

Natural de São Leopoldo, Scherer é de uma família tradicional da cidade. Foi criado pelos avós, é bisneto de Theodomiro Porto da Fonseca, prefeito do município por 16 anos (1928-1944) e neto do general do Exército Mário Fonseca. Segundo o advogado, residia em São Leopoldo há 18 anos. Casou, teve dois filhos, vivia com a família e mantinha uma rotina discreta no Cristo Rei, bairro de classe média alta, a duas quadras da 1ª Delegacia de São Leopoldo

Scherer viveu por oito anos no Rio de Janeiro na década de 1990. Era artista plástico, modelo e tentava decolar na carreira de ator. Em 1996, chegou a fazer figuração para a novela Salsa e Merengue, da Rede Globo. Circulando na elite carioca e conhecido por artistas, em março de 1999, Scherer, então com 27 anos, viajou para os Estados Unidos como acompanhante do milionário João Sabóia.

O gaúcho recebeu US$ 500 por cada um dos nove dias que passaria com o empresário nos EUA num roteiro que incluía seis dias em Atlantic City e três em Nova York. Na última etapa da viagem, após uma discussão, Scherer matou Sabóia dentro do luxuoso Hotel Waldorf Astoria.



O assassinato de João Saboia chocou a população paraense na década de 1990. Foto:Reprodução

Com informações da Gaúcha ZH

