Novo Progresso e região é tema de abertura do Profissão Repórter na Globo

Profissão Repórter flagra crimes ambientais em áreas de proteção da Amazônia na estreia da temporada 2023; assista à íntegra

Por duas semanas, o trio Caco Barcellos, Sara Pavani e Chico Bahia seguiu de perto o trabalho dos agentes ambientais do ICMBio em áreas de difícil acesso nos estados do Mato Grosso e do Pará.

Nesta terça-feira (11), estreia da temporada 2023 do Profissão Repórter, foi ao ar o primeiro dos cinco episódios da série “Pra onde, Brasil”, grande novidade do programa este ano.

A bordo de um motorhome, que foi casa e redação durante os dias de viagem, Caco Barcellos, Sara Pavani e Chico Bahia pegaram estradas pelo Centro-Oeste do país e chegaram até o Pará para mostrar o tamanho da destruição da Amazônia nas áreas de proteção ambiental, fiscalizadas e gerenciadas pelo Instituto Chico Mendes.

Por duas semanas, o trio seguiu de perto o trabalho dos agentes ambientais do ICMBio em áreas de difícil acesso nos estados de Mato Grosso e do Pará.

Nas investigações por terra, foram encontradas várias pistas da ação de quem desmata e, sobretudo, muitas árvores derrubadas e amontadas à espera dos tratores que levam a madeira para as serrarias. Nas operações aéreas, a bordo de três helicópteros, os agentes flagraram, por exemplo, a ação de um tratorista que continuou derrubando árvores mesmo com os helicópteros sobrevoando.

O trabalho também resultou no flagrante de atividades criminosas dentro de grandes fazendas de produção agrícola e de gado paraenses.

Nos primeiros dias de gravação, foram descobertas duas áreas de extração ilegal de ouro dentro da Área de Proteção Ambiental do Tapajós. Garimpeiros contaram que o dono dos 1.500 hectares é um grande produtor de gado em Novo Progresso.

Em outra ação, que teve como alvo uma área de garimpo clandestina na Floresta Nacional de Jamanxim, a operação resultou no embargo da fazenda e na destruição das esteiras de produção e de duas escavadeiras hidráulicas, avaliadas em R$ 1,5 milhão. O dono da fazenda, que tentou fugir na hora do flagrante, teve seus veículos apreendidos e foi autuado com uma multa de R$ 80 mil.

