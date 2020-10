Parceria entre TIM e Quod agilizará acesso a crédito e financiamento no Brasil

Acordo entre operadora e gestora de bases de dados marca início da convergência de serviços com soluções mais completas para pessoas e empresas

A TIM acaba de assinar parceria com a Quod, uma das principais empresas gestoras de bases de dados do mercado brasileiro, operadora do Cadastro Positivo e de vários outros tipos de dados. A medida contribuirá para que os clientes da operadora tenham suas análises de pedidos de crediário, empréstimo e financiamento concluídas de forma mais rápida, prática e segura em todo o Brasil.

A parceria permitirá a verificação e autenticação das informações dos usuários da TIM através das soluções da plataforma da Quod. Com isso, será possível aprimorar a checagem de cadastro positivo dos clientes de redes varejistas, bancos e seguradoras, por exemplo, sempre garantindo a proteção, privacidade e segurança de seus dados, que ficarão restritos apenas a TIM, conforme estabelecido na Lei Geral de Proteção de dados (LGPD).

“Em linha com a estratégia da companhia de geração de novos negócios, damos início ao primeiro acordo relacionado ao nosso big data, respeitando rígidos critérios de segurança, privacidade e proteção de dados da nossa base para gerar ainda mais benefícios para nossos clientes”, anuncia Renato Ciuchini, head de Estratégia e Transformação da TIM Brasil. “São cada vez maiores as interações entre as atividades de telecomunicações e as financeiras. Temos apostado nessa convergência já há algum tempo e agora, em parceria com a Quod, damos mais um passo para oferecer a pessoas e empresas soluções ainda mais completas”.

Durante o processo, a Quod gera um score com uma pontuação para checagem e a avaliação dos clientes e, agora através da parceria com a TIM, vai conseguir aprimorar as suas soluções de análise de crédito e prevenção à fraude, melhorando a experiência dos consumidores brasileiros. “A TIM contribuirá para agilizar e levar segurança a esse processo de autenticidade das informações que passará a beneficiar os clientes”, completa Ciuchini.

“Estamos abertos para fazer parcerias que gerem valor real para as empresas e consumidores. Neste mercado em constante evolução, trabalhar co-criando novos produtos com bons parceiros é essencial!” afirma Raphael Salmi, head de desenvolvimento de negócios da Quod: “Esse acordo fechado com a TIM é um bom exemplo disso: juntos somos capazes de entregar produtos de análise de crédito e prevenção à fraude diferenciados ao mercado — melhores, mais ágeis e seguros, tudo em conformidade com a LGPD”.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”.

A TIM é, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil — conectando, inclusive, o campo para viabilizar a digitalização do agronegócio — e pioneira na preparação para a chegada da tecnologia 5G. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pré-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. Para mais informações, acesse: https://www.tim.com.br.

Sobre Quod

“Usar todo o poder dos dados para transformar positivamente a vida das pessoas e empresas”. Esse é o propósito da Quod, que foi criada em 2017 pelos cinco maiores bancos do Brasil (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander) para impulsionar o Cadastro Positivo e fomentar a inovação e segurança no mercado de dados brasileiro. Agora, com o Cadastro Positivo em funcionamento, ela está expandindo sua atuação para decisões baseadas em dados para diversas finalidades: prospecção de clientes, gestão de risco de crédito, gestão de carteira de clientes, prevenção a fraudes, compliance e inteligência de cobrança. A companhia iniciou suas operações no final de 2018 e atende a clientes de todos os setores da economia, incluindo instituições financeiras, seguradoras, varejistas, operadoras de telecomunicações e pequenas e médias empresas. Para mais informações, acesse: https://www.quod.com.br

Fonte:Ascom TIM/Com foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...