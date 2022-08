Passageira sobrevive a capotamento e morre atropelada ao sair do carro

Duas pessoas que ficaram gravemente feridas (Foto:Reprodução / RBS TV / Via Gazeta Brasil).

Vítima tinha 26 anos e voltava de uma festa com outras cinco pessoas

Uma jovem de 26 anos morreu após ser atropelada na BR-116, em Guaíba, Porto Alegre, minutos depois de ter sobrevivido a um capotamento. Ao todo, seis pessoas estavam no carro que sofreu o acidente, sendo que quatro delas, incluindo a vítima, estavam no banco de trás. (As informações são do G1 do Rio Grande do Sul).

O acidente ocorreu por volta das 2 horas. Segundo relato de outros passageiros aos policiais, o motorista tentou ingressar no acesso lateral de um viaduto, mas não conseguiu e o veículo saiu da pista e capotou. O grupo voltada de uma festa.

Duas pessoas que ficaram gravemente feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para receber atendimento médico em um hospital. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima de 26 anos sobreviveu ao capotamento, saiu do veículo e foi atingida por um carro que passava pela rodovia.

