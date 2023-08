Passageiro de ônibus é preso com cocaína colada no corpo em Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal realizou duas apreensões de drogas, ontem, no trecho da BR-364 em Mato Grosso. A primeira foi durante fiscalização em Rondonópolis, a um ônibus que fazia o trajeto de Porto Velho a São Paulo e foi abordado.

Ao verificar os documentos dos passageiros, os policiais notaram um volume suspeito no corpo de um deles, que apresentou apenas um boletim de ocorrência de extravio como identificação.

Questionado, o passageiro confessou que estava transportando aproximadamente 3 quilos de pasta base de cocaína, colada ao corpo, após receber pagamento para levar a droga de Rio Branco para São Paulo. A equipe deu voz de prisão ao infrator e o conduziu à delegacia de Polícia Civil.

No mesmo dia, por volta das 13 horas, outra equipe da PRF recebeu informações sobre um veículo suspeito de transportar ilícitos, e seguiu em direção a Rondonópolis. Após a abordagem, foram encontrados 12 tabletes de pasta base de cocaína no porta-malas, totalizando cerca de 12,90 quilos da substância.

O veículo era conduzido por um homem, acompanhado por um passageiro que afirmou ter sido abordado por um indivíduo em um posto de combustível em Ariquemes, Rondônia. Esse indivíduo ofereceu dinheiro ao passageiro para transportar a droga até Brasília, onde outra pessoa entraria em contato.

Ambos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/08/2023/17:31:05

